ЄС і Британія узгодили текст угоди про Brexit після року переговорів

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її уряд узгодив проект угоди про Brexit із Європейським союзом після понад року складних переговорів.

За словами Мей, 14 листопада угоду представлять її кабінетові для схвалення перед тим, як направити документ до парламенту.

Як повідомляє Reuters, високопоставлений чиновник ЄС заявив, що проект був узгоджений, і лідери ЄС зможуть зустрітися на саміті 25 листопада, щоб схвалити угоду, якщо її підтримає кабінет Мей.

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Через деталі угоди по Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Тереза Мей раніше заявляла, що, якщо угоди не вдасться досягти, Британія вийде з ЄС без неї. Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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