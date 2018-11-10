Британія: брат Бориса Джонсона пішов із посади міністра через розбіжності щодо Brexit

У Великій Британії через незгоду з проектом угоди про вихід країни з Євросоюзу подав у відставку міністр транспорту Джо Джонсон. Обґрунтовуючи свій крок 9 листопада, він різко розкритикував прем’єр-міністра Терезу Мей.

За словами Джонсона, угода про вихід Великої Британії з ЄС, пропонована кабінетом міністрів, є «жахливою помилкою».

Джонсон, який є молодшим братом екс-міністра закордонних справ Боріса Джонсона, що недавно теж пішов у відставку через розбіжності з Мей з питання про Brexit, виступив на підтримку проведення повторного референдуму про вихід Британії з ЄС. Інакше, за його словами, країна опиниться на порозі найбільшої з часів Другої світової війни кризи.

Заклики до повторного референдуму – на тлі непростих переговорів про умови виходу з ЄС, які веде з Брюсселем кабінет Мей, – останнім часом звучать у британському суспільстві все сильніше.

На його підтримку виступає значна частина опозиційних лейбористів. Джо Джонсон – один із перших високопоставлених консерваторів, що відкрито висловилися на користь повторного референдуму. Він закликав інших наслідувати його приклад.

Низка прихильників Brexit, в тому числі і Боріс Джонсон, також критикують запропоновані кабінетом Мей умови договору з ЄС. Дехто з них заявляє, що можуть не підтримати його в парламенті.

Тереза Мей раніше заявляла, що, якщо угоди не вдасться досягти, Британія вийде з ЄС без неї. Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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