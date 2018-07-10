У Британії призначили нового голову МЗС

Новим міністром закордонних справ Великої Британії призначили Джеремі Ганта, який раніше обіймав посаду міністра охорони здоров’я в урядах Девіда Кемерона і Терези Мей.

Про призначення 51-річного консерватора на посаду голови британського МЗС в офісі Терези Мей оголосили ввечері 9 липня.

За кілька годин до цього стало відомо про відставку Боріса Джонсона, який висловив незгоду з «м’яким» варіантом Мей щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. На відміну від Джонсона, який виступав за повне «розлучення» з Євросоюзом, Гант раніше був відомий як противник «Брекзиту».

6 липня британський кабінет міністрів погодив колективну позицію щодо майбутніх переговорів з Євросоюзом. За підсумками засідання Мей оголосила, що Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Джонсон висловив незгоду з цією позицією. За його словами, «Брекзит» повинен був стати шансом вести справи по-іншому, дати змогу країні стати більш гнучкою і динамічною й максимально використовувати переваги Британії як відкритої, глобальної економіки. «Ця мрія вмирає, задихаючись у безглуздих сумнівах у самих собі», – написав Джонсон у листі прем’єр-міністрові Терезі Мей.

Читайте також: У Британії призначили нового міністра у справах Brexit

Мей поки що ніяк не пояснила рішення про призначення Ганта на головну зовнішньополітичну посаду в країні. Джеремі Гант увійшов в уряд в 2010 році. Від 2012 року і по теперішній час він був міністром охорони здоров'я. Ганта неодноразово критикували за незадовільну роботу системи охорони здоров'я у Британії.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу пройшов влітку 2016 року. На підтримку так званого «Брекзиту» висловилися 52 відсотки британців. Переговори про умови виходу тривають від червня 2017 року. Формальний вихід Британії з ЄС призначено на 29 березня 2019 року.