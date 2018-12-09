Мей попереджає про «незвідану воду», якщо Британія відмовиться від угоди про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попереджає про «незвідану воду», якщо британські законодавці відмовляться від угоди про вихід Британії з Європейського союзу.

В інтерв’ю газеті Mail, яке було оприлюднене 9 грудня, Мей заявила, що відмова від її пропозицій означатиме «серйозну невизначеність» для країни.

Вона попередила членів парламенту, що їхні дії можуть призвести до виборів і що існує «дуже реальний ризик» провалу Brexit.

Офіс Мей раніше заперечував повідомлення у ЗМІ, що вона відкладе заплановане на 11 грудня ключове голосування в Палаті громад.

Минулого місяця уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».