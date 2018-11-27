Британський парламент проведе голосування щодо Brexit 11 грудня

Британський парламент 26 листопада назвав дату голосування щодо Brexit – виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу. Палата громад 11 грудня проведе голосування, якому передуватимуть п’ятиденні дебати.

Протягом наступних тижнів парламент має «детально вивчити угоду», а також «вислухати виборців й ухвалити рішення у національних інтересах» Британії, заявила британський прем’єр-міністр Тереза Мей.

Читайте також: Брекзит: угода з ЄС підписана і слово за британським парламентом

25 листопада голови держав і урядів 27 країн Євросоюзу на позачерговому саміті в Брюсселі підтримали договір про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Текст документа був узгоджений 13 листопада. На зустрічі була підписана політична декларація, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після Brexit.

Велика Британія планує вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року.