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27 Листопад 2018, Київ 07:45
Новини | Міжнародні

Британський парламент проведе голосування щодо Brexit 11 грудня

Засіданню передуватимуть п’ятиденні дебати

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Британський парламент 26 листопада назвав дату голосування щодо Brexit – виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу. Палата громад 11 грудня проведе голосування, якому передуватимуть п’ятиденні дебати.

Протягом наступних тижнів парламент має «детально вивчити угоду», а також «вислухати виборців й ухвалити рішення у національних інтересах» Британії, заявила британський прем’єр-міністр Тереза Мей.

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25 листопада голови держав і урядів 27 країн Євросоюзу на позачерговому саміті в Брюсселі підтримали договір про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Текст документа був узгоджений 13 листопада. На зустрічі була підписана політична декларація, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після Brexit.

Велика Британія планує вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

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