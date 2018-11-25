Брекзит: 27 країн ЄС ухвалили документи для «розлучення» з Британією

Лідери ЄС на спеціальному саміті у неділю ухвалили угоду щодо Брекзиту, укладену з урядом Великої Британії. Водночас, представники європейських столиць попередили, що з цього моменту про будь-який докорінний перегляд цієї угоди не може бути й мови, навіть якщо британський парламент відмовиться її підтримати. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Угода, яка стала результатом 18 місяців складних, а подекуди й жорстких переговорів, є, на думку представників ЄС, «найкращою з можливих». Тому в разі намагань у Лондоні знову вносити до неї якісь корективи, 27 країн співдружності «не змінюватимуть своєї фундаментальної позиції», – заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

«Я думаю, що мудрий британський парламент ратифікує цю угоду», – додав він.

Лідери держав-членів ЄС розділяють позиції Юнкера щодо того, що угоди не можна буде знову переглянути.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ця угода представляє собою «максимум», якого могли досягти представники від кожної зі сторін, та закликав британських депутатів її ратифікувати.

Президентка Литви Даля Грібаускайте зазначила, що, попри погодження угоди щодо Брекзиту, сам процес виходу Великої Британії зі складу блоку далекий від завершення.

Ухваленню угод спеціального саміту ЄС загрожувало протистояння з приводу майбутнього Гібралтару, яке було залагоджене в останню хвилину, на зустрічі лідерів 27 країн, в неділю вранці без Великобританії.

«Ніхто нікого не збирався перемогти, ми всі шукали справедливу і врівноважену угоду, і я думаю, що нарешті ми знайшли найкращий компроміс», – вважає голова Європейської ради Дональд Туск, вітаючи той факт, що 27 країн ЄС «пройшли тест на єдність і солідарність».

Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що Рада ЄС, в якій головує його держава, вітає держави-члени, що продемонстрували свою згуртованість.

«Нинішня угода дозволить пришвидшити «Брекзит», але ще залишається невідомим, чи її підтримає британський парламент. Водночас Велика Британія повинна усвідомити: після сьогоднішного рішення назад дороги немає. Нинішній етап стане основою майбутніх відносин між ЄС і Великобританією – політичних, економічних, культурних і соціальних. Я оптиміст, але ще побачимо, що з цього приводу скажуть британські парламентарі», – каже Курц.

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Британський та Європейський парламенти ще повинні ратифікувати ухвалену нині угоду – документ із 585 сторінок, яким окреслені основні елементи «розлучення» між ЄС та Британією, а також 26-сторінкову політичну декларацію, яка визначає основи майбутніх двосторонніх відносин.

Очікується, що британські депутати висунуть ці два документи протягом другого тижня грудня. Для цього британському прем’єр-міністрові Терезі Мей, яка зіткнулась зі спротивом з боку депутатів своєї власної партії, ще слід буде заручитися підтримкою парламентської більшості.

Вихід Великої Британії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року, коли ухвалені обидвома сторонами документи остаточно набудуть чинності.

Напередодні Велика Британія дійшла згоди з Іспанією у питанні подальших перемов щодо спірної території – півострова Гібралтар.

Процес Брекзиту почався після того, як на референдумі у червні 2016 року трохи більше половини учасників підтримали ідею виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.