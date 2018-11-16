Політична криза у Британії: чи можна «вийти сухим» з ЄС?

Після того, як Велика Британія на референдумі проголосувала за вихід із Європейського союзу, минуло два з половиною роки. Стати реальністю «вихід» має вже наступного року – 29 березня. Але на яких саме умовах країна це робитиме – все ще залишається предметом гострих суперечок. Здавалося б, питання мали вирішити із затвердженням попереднього плану виходу з ЄС 14 листопада. Проте це викликало те, що багато хто назвав політичною кризою: високопосадовці подають у відставку, лунають заклики до відсторонення прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей. Чого можна очікувати, і що буде без досягнення остаточної угоди?

Що відбувається?

На засіданні, яке тривало п’ять годин 14 листопада, Кабінет міністрів Великої Британії схвалив проект угоди про вихід країни з ЄС. Прем’єр-міністр Тереза Мей назвала угоду такою, що найкраще відповідає інтересам Сполученого Королівства.

назвала угоду такою, що найкраще відповідає інтересам Сполученого Королівства. Фінальний текст угоди Британії і ЄС, за прогнозом голови Європейської ради Дональда Туска , можуть узгодити на саміті вже 25 листопада.

, можуть узгодити на саміті вже 25 листопада. Та позиції членів уряду щодо угоди значно розділилися.

Консервативна партія розкритикувала Мей. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що протистоятиме будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Британія має зараз.

Хвиля відставок

Мей сказала, що шкодує, що через розбіжності у питанні «Брекзит», кілька міністрів її Кабінету пішли у відставку. Проте, наголосила прем’єр, Сполучене Королівство все одно залишить ЄС.

Міністр з питань «Брекзиту» Домінік Рааб серед тих, хто відмовився від посади. В коментарі «Бі-бі-сі» він сказав, що запропоновані умови ЄС загрожують цілісності Сполученого Королівства та економіці.

серед тих, хто відмовився від посади. В коментарі він сказав, що запропоновані умови ЄС загрожують цілісності Сполученого Королівства та економіці. Повноваження слід за ним склали: молодший міністр з «Брекзит» Суелла Брейверман , міністр у справах Північної Ірландії Шейлеш Вара , міністр праці Естер Маквей .

, міністр у справах Північної Ірландії , міністр праці . Маквей сказала, що краще взагалі не мати угоди, аніж мати погану.

А Вара вважає, що угода «залишає Британію на півдорозі без чіткого терміну того, коли ми нарешті станемо суверенною нацією», пише «Бі-бі-сі».

Про що угода?

Мова, власне, йде про два документи.

Перший – на 585 сторінок – це договір, що послабить 45-річні відносини Британії з ЄС. Другий – на сім сторінок – описує майбутні відносини між суб’єктами, пише The Guardian .

. В центрі уваги – права громадян: люди зможуть працювати і навчатися там, де вони зараз є. Перехідний період після «Брекзиту» триватиме 21 місяць і передбачає «рахунок на розлучення в 39 мільярдів фунтів (приблизно понад 50 мільярдів доларів), пише «Бі-бі-сі».

«Гостра» частина угоди

В центрі суперечностей – план уникнення реального кордону між Ірландією, яка залишається в складі ЄС, і Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства.

Якщо сторони не домовляться про торгівельні відносини до кінця перехідного періоду, Північна Ірландія підпорядковуватиметься регулюванням ЄС щодо стандартів товарів, а за відсутності кордону це передбачає британську залежність від митних правил ЄС, що не до вподоби прихильникам «Брекзиту».

В Північній Ірландії кажуть, що кордону не хочуть і голосуватимуть за нього не стануть.

«Прагнучи зберегти найтісніші зв’язки з ЄС, Тереза Мей засмучує багатьох прихильників її партії, які виступають за «чистий розрив», – зауважує агентство Reuters .

. «Її угода щодо «Брекзит» жахлива. Вона замкне Велику Британію у «заморожений «Брекзит»… Британія буде змушена приймати рішення ЄС, щодо яких вона не матиме ніякого права голосу, і продовжувати робити внески у бюджет ЄС, незважаючи на те, що вона більше не є його членом. Вона також не змогла б укласти свої власні торговельні угоди з рештою світу, поки не завершиться це «заморожування». А ще не можна буде закінчити це «замороження» в односторонньому порядку», – критикує угоду оглядач Forbes.

Сценарії розвитку подій

Попередню угоду ще мають ухвалити у парламенті, тож поки що вона залишається під питанням.

Можливі сценарії, які лунають в ЗМІ:

Мей отримає ухвалення угоди; Мей втратить прем’єрську посаду через кризу в уряді (лунають заклики до її відставки); Британія виходить з ЄС без жодних умов; Відбудеться ще один референдум про «Брекзит».

«У будь-якому разі, пані Мей не стане наполягати на виборах, навіть якщо Парламент не схвалить угоду. Вона може просто сказати, що парламент обрав «Брекзит» без укладання угоди, а її робота полягає в реалізації цього», – мовиться у Forbes.

Як для прихильників, так і для критиків «Брекзиту», ця угода – найгірше з усіх можливих рішень, переконаний оглядач видання Forbes. «Але, попри те, наскільки жахливою вона є, ця угода задовольняє умовам, які встановила пані Мей… Це також задовольняє і умови ЄС. Жодна інша пропозиція не досягає цього. Отже, це найкраща доступна пропозиція. Адже сам британський уряд «застряг» на угоді, яка б дозволила Британії і спекти, і з’їсти свій торт, але цей торт смакує настільки огидно, що його ніхто не хоче їсти», – йдеться у статті.

«Брекзит» без угоди, з іншого боку, також може мати негативні наслідки, в тому числі і для економіки країни, переконані деякі експерти.

«Британський народ не голосував за те, щоб їхнє життя було зруйноване економічною катастрофою, якої можна було б уникнути. Вони голосували за впорядкований вихід з ЄС. Але якщо парламент не схвалить цю угоду, то єдиним варіантом з тих, що залишилися на столі, буде або ж не мати жодної «Брекзит»-угоди, або ж взагалі не мати ніякого «Брекзиту», – мовиться у статті.

У жовтні десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, вимагаючи провести другий референдум щодо умов виходу Великої Британії з ЄС.

Президент Європейської ради Дональд Туск 16 жовтня заявив, що країнам ЄС слід бути готовими до виходу Великої Британії без укладення угоди.

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський Союз до кінця березня 2019 року. Однак, і досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.