Мей впевнена, що її план щодо Brexit правильний

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що її план щодо виходу країни з Євросоюзу правильний. Про це вона заявила на прес-конференції в Лондоні 15 листопада.

Мей шкодує, що через розбіжності у питанні Brexit кілька міністрів її Кабінету пішли у відставку. Проте, підкреслила прем’єр, Сполучене королівство все одно залишить Європейський союз.

Глава уряду також відкинула можливість проведення другого референдуму з цього питання.

Напередодні уряд Великої Британії схвалив проект угоди про вихід з Євросоюзу. Засідання, на якому обговорювали документ, тривало понад п’ять годин. За його підсумками прем’єр Тереза Мей заявила, що їй вдалося заручитися підтримкою кабінету міністрів. При цьому, за даними британських ЗМІ, позиції членів уряду щодо угоди розділилися.

Подробиці 500-сторінкового плану поки що невідомі, його повинні оприлюднити найближчим часом.

Фінальний текст угоди Великої Британії і ЄС, за прогнозом голови Європейської ради Дональда Туска, може бути узгоджений на саміті 25 листопада.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

15 листопада голова Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що остаточну угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу можуть ухвалити вже 25 листопада.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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