Остаточну угоду щодо Brexit можуть ухвалити 25 листопада – Туск

Остаточну угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу можуть ухвалити вже 25 листопада, «якщо не станеться нічого надзвичайного», заявив 15 листопада в Брюсселі голова Європейської ради Дональд Туск.

Туск і голова переговорної групи щодо Brexit від Єврокомісії Мішель Барньє повідомили, що ЄС і Велика Британія досягли домовленості щодо «справедливого, збалансованого й впорядкованого виходу країни зі складу співдружності», й нині шлях відкритий для скликання спеціального саміту ЄС, де має бути підписана політична угода щодо майбутніх відносин між двома сторонами.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, голова Євроради переконаний, що тепер «ЄС, проводячи переговори з офіційним Лондоном, досяг дві мети: забезпечив якомога менші втрати співдружності від виходу Британії з її складу й отримав гарантії захисту життєво важливих інтересів і принципів всіх 27 членів ЄС».

«Політичну угоду між ЄС і Британією нині аналізуватимуть всі країни-члени, і до кінця тижня дипломати від цих держав мають висловити свої коментарі. Водночас Єврокомісія і міністри ЄС підготують політичну заяву щодо майбутніх відносин двох сторін. До наступного четверга 27 країн-членів мають надати цій заяві свою підтримку. Якщо не станеться нічого надзвичайного, в неділю, 25 листопада ми зберемося на саміт ЄС для завершення ухвалення угоди про Brexit», – повідомив Дональд Туск.

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Через деталі угоди по Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Тереза Мей раніше заявляла, що, якщо угоди не вдасться досягти, Британія вийде з ЄС без неї. Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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