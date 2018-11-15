Британський міністр у справах Brexit подав у відставку

Британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб 15 листопада подав у відставку на знак протесту проти угоди щодо виходу Британії з ЄС, затвердженої прем’єром Терезою Мей.

«Сьогодні я подав у відставку з посади міністра Brexit. Я не можу з чистим сумлінням підтримувати умови, запропоновані для нашої співпраці з ЄС. Ось мій лист до прем’єр-міністра, який пояснює мої причини», – написав Рааб у Twitter.

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу. При цьому, за даними британських ЗМІ, позиції членів уряду щодо угоди розділилися.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

15 листопада голова Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що статочну угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу можуть ухвалити вже 25 листопада.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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