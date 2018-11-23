Іспанія використовує переговори стосовно «Брекзиту», щоб нагадати про диспут щодо Гібралтару

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повторив, що його країна вимагає, аби в угоді про вихід Великої Британії з Європейського союзу було окремо зафіксоване питання Гібралтару.

Мій уряд завжди захищатиме інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заветуємо «Брекзит»

Іспанія не може односторонньо накласти вето на угоду, яку Брюссель та Лондон опрацьовували понад рік, але у ЄС зацікавлені, щоб на саміті у неділю усі 27 лідерів одностайно підтримали політичну декларацію, що схвалює документ.

Британія вже понад 300 років контролює Гібралтар, маленький півострів у південній частині середземноморського узбережжя Іспанії, але іспанці вважають це несправедливим пережитком.

Офіційне населення території становить 33 600, щодня туди приїжджають працювати ще приблизно 10 тисяч іспанців та велика кількість туристів.

На референдумі щодо «Брекзиту» 2016 року 96% гібралтарців голосували за збереження членства в ЄС.

Мадрид вимагає, щоб у декларації про умови «Брекзиту» було внесене положення про те, що майбутні договори про торгівлю Британії з ЄС автоматично не стосуватимуться Гібралтару, якщо на це не буде двосторонньої домовленості Лондона з Мадридом.

Домовленості про умови британської торгівлі з Євросоюзом ще мають бути укладені упродовж 21-місячного перехідного періоду, що мав би настати 29 березня 2019 року, коли Британія втратить статус члена організації.

«Після розмови з Терезою Мей наші позиції залишаються далекими. Мій уряд завжди захищатиме інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заветуємо «Брекзит», – написав іспанський прем’єр у четвер в Twitter.

Велика Британія володіє стратегічно розташованим портом Гібралтар за умовами Утрехтського миру 1713 року.

Британці утримують в Гібралтарі військовий гарнізон та військово-морську базу.

Територія використовує нижчі податки, щоб приваблювати бізнес, і показник ВВП на душу населення там значно вищий від середнього британського.