Британські симпатики Путіна стали «адвокатами свободи слова» в Україні

Рятувати українські телеканали «112 Україна» і NewsOne, та «захищати свободу слова» в Україні до Києва приїхали євродепутати, які причетні до сіяння розбрату всередині ЄС. Вони є представниками британської партії євроскептиків, що була рушійною силою «Брекзиту». Керівник парламентської політичної групи, до якої вони належать, – Найджел Фараж, який постійно прославляє Путіна й називає ЄС та НАТО винуватцями агресії Росії щодо України

Гроші європейських платників податків не повинні йти на «розпалювання нової Холодної війни з Росією», заявив на одній із сесій Європарламенту депутат від Британії Джонатан Арнотт, і додав: «Ми повинні натомість використати деякі з цих фондів на боротьбу із проєвропейською пропагандою».

Цей колишній викладач математики, а нині представник парламентської фракції політиків-антиєвропейців «Європа свободи й прямої демократії» – активний критик всього, що може сприяти європейській інтеграції. Його соратники Девід Кобурн і Натан Ґілл – такі ж євроскептики, як і їхній лідер Найджел Фараж, нерідко фігурують у новинах та коментарах прокремлівських ЗМІ.

Скажімо, під час ескалації військових дій на Донбасі у 2015 році Фаража часто цитував російський «Спутник». Натомість, британським журналістам добре відомі його часті відвідини та дружні стосунки із представниками посольства Росії у Лондоні. Не обійшли увагою європейські ЗМІ також його схвальних висловів на адресу президента Росії Володимира Путіна, що мовляв, він – «сильний лідер, який вірить у свою країну».

Україна британських євроскептиків не цікавить

Щодо війни в Україні, Найджел Фараж вже неодноразово переконував журналістів у тому, що вона є нічим іншим, як «наслідком підштовхування Заходом українців до вступу до ЄС і НАТО». Євроскептик та рушій «Брекзиту» також заявляв, що «Путінові, звичайно, не до вподоби європейський проект, бо цей проект хоче зробити сусідню Україну, членом альтернативного політичного та військового альянсу».

Про те, що насправді, цих британських євродепутатів більше цікавить політика Росії, ніж України, свідчить хоча б той факт, що їх ніколи не побачиш на дебатах чи консультаціях профільних комітетів, де розглядається «українське питання». І це при тому, що скажімо, Девід Кобурн є членом комітету Європарламенту із закордонних справ. Натомість, саме цей європарламентар нарікаючи на те, що британська телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі не надавала йому можливості висловитися, оголошував про свою підтримку кремлівського каналу «RussiaToday», який потрапив під санкції Британії.

Як ці представники британської партії UKIP опинилися поміж захисниками свободи слова в Україні? Адже відомо також, що жоден із цих євроскептиків Великобританії не підтримав поступу України в бік ЄС, а отже, європейських стандартів та свобод, зокрема, свободи медіа.

Для цього, достатньо проаналізувати їхню діяльність у Європейському парламенті в період обговорень та голосувань таких важливих для українців кроків, як Угода про асоціацію та ЗВТ, безвізовий режим, або скажімо, їхні позиції під час референдуму в Нідерландах, де свого часу відкинули асоціативну угоду між ЄС та Україною.

Нарешті, відомо, що євродепутати Кобурн, Ґілл і Арнотт систематично виступали проти більшості резолюцій, в яких засуджувалися агресивні дії Росії, її дезінформаційна кампанія, націлена розділити держави ЄС, чи російська анексія українського Криму.

«Вражаючий цинізм»

Брюссельске видання EU Today помістило на своїх сторінках окреме розслідування, як канали «112 Україна» та NewsOne, що намагаються заручитися підтримкою керівних установ ЄС, залучили до цього й британського депутата Натана Ґілла.

У розслідуванні йдеться про те, що Ґілл має зв’язки із Кремлем та представляє націоналістичну партію, яка виступає проти євроінтеграції України.

Саме він голосував у Європарламенті проти Асоціації Україна-ЄС, а також проти надання українцям безвізового режиму, виявився політиком, який написав на прохання двох українських телеканалів депутатський запит до високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні із занепокоєннями щодо свободи слова в Україні.

Тим часом, пише автор статті, «слід зазначити, що саме Ґілл просить ЄС забезпечити виконання Угоди про асоціацію, проти якої від особисто й голосував. Скажемо так: вражаючий цинізм».

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу «112 Україна» перевірку «через ознаки розпалювання ворожнечі».

У регуляторі пояснили, що ухвалили рішення на підставі моніторингу ефіру у вересні-жовтні, а також звернень народного депутата, члена фракції «Блок Петра Порошенка» Тетяни Ричкової, понад 30 громадян і низки інших громадських організацій.

4 жовтня депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони впровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.