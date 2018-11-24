Іспанія та Велика Британія домовились, як будуть надалі вести переговори щодо Гібралтару – Санчес

Іспанія та Велика Британія досягнули домовленостей про майбутнє їхніх переговорів щодо Гібралтару, розчистивши шлях для саміту ЄС щодо Brexit 25 листопада, повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Ми отримали достатні гарантії, щоб мати змогу вирішувати конфлікт, який тривав понад 300 років між Сполученим Королівством та Іспанією», ­– заявив він.

Раніше Санчес заявляв, що може голосувати проти Brexit, наполягаючи, аби в угоді про вихід Великої Британії з Європейського союзу було окремо зафіксоване питання Гібралтару.

Британія вже понад 300 років контролює Гібралтар, маленький півострів у південній частині середземноморського узбережжя Іспанії, яка також має претензії на цю територію.

Мадрид вимагає, щоб у декларації про умови «Брекзиту» було внесене положення про те, що майбутні договори про торгівлю Британії з ЄС автоматично не стосуватимуться Гібралтару, якщо на це не буде двосторонньої домовленості Лондона з Мадридом.

На референдумі щодо «Брекзиту» 2016 року 96% гібралтарців голосували за збереження членства в ЄС.