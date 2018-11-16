У Британії призначили нового міністра з питань Brexit

Новим міністром Великої Британії з питань Brexit став Стівен Барклі.

«Королева була рада схвалити призначення Стівена Барклі на посаду міністра із виходу з Європейського союзу», – повідомили на Даунінг-стріт, 10.

Барклі змінив на цій посаді Домініка Рабе, який пішов у відставку напередодні, 15 листопада, через розбіжності у поглядах щодо проекту угоди про Brexit.

Раніше Барклі обіймав посаду молодшого міністра в міністерстві охорони здоров’я Великобританії.

14 листопада уряд Великої Британії схвалив проект угоди про вихід з Євросоюзу. Засідання, на якому обговорювали документ, тривало понад п’ять годин. За його підсумками прем’єр Тереза Мей заявила, що їй вдалося заручитися підтримкою кабінету міністрів. При цьому, за даними британських ЗМІ, позиції членів уряду щодо угоди розділилися.

Фінальний текст угоди Великої Британії і ЄС, за прогнозом голови Європейської ради Дональда Туска, може бути узгоджений на саміті 25 листопада.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

15 листопада голова Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що остаточну угоду щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу можуть ухвалити вже 25 листопада.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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