Лондон та Брюссель узгодили проект декларації про відносини після Brexit

Представники Великобританії та Європейського союзу узгодили проект декларації про стосунки після виходу Сполученого королівства із союзу. Про це повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

«Він був узгоджений на політичному рівні, тепер його повинні схвалити лідери (країн ЄС – ред.)», – написав Туск у Twitter.

Він зазначив, що відправив проект на вивчення лідерів 27 країн-членів Євросоюзу.

Якщо декларацію підпишуть на саміті ЄС у неділю, 25 листопада, прем'єр-міністр Тереза Мей направить її до парламенту Великобританії, повідомляє ВВС, зазначивши, що наразі документ навряд знайде підтримку більшості.

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіштовхнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.