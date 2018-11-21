Мей обговорить з Юнкером Brexit у Брюсселі

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей ввечері 21 листопада має зустрітися з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі, щоб обговорити Brexit.

Про це повідомили у прес-службі голови уряду Сполученого королівства.

ВВС зазначає, що, незважаючи на відставку кількох міністрів Кабінету Мей минулого тижня, її позиція на переговорах з високопосадовцем ЄС виглядає досить «безпечною».

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Через деталі угоди по Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Голова Європейської ради Дональд Туск припустив, що угоду Лондон і Брюссель можуть ухвалити 25 листопада.

Тереза Мей раніше заявляла, що, якщо угоди не вдасться досягти, Британія вийде з ЄС без неї. Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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