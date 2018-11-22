Мей заявила, що в перемовинах з Юнкером щодо Brexit не вдалося досягти прориву

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що в перемовинах із головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером стосовно майбутніх стосунків із Лондоном та Брюсселем не вдалося досягти прориву.

Після переговорів у столиці Бельгії 21 листопада Мей зазначила, що повернеться туди наприкінці тижня для закінчення угоди щодо Brexit.

«Я зараз планую повернутися для інших зустрічей, включно з президентом Юнкером, у суботу для обговорення, як ми можемо прийти до закінчення цього процесу… в інтересах всіх наших людей», – сказала Мей.

Зустріч відбулася за кілька днів до саміту ЄС 25 листопада, на якому мають узгодити остаточну угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і трохи більше ніж за чотири місяці до запланованого терміну Brexit.

Сторони мають узгодити кілька питань, зокрема, те, яким буде доступ Великої Британії до ринку ЄС і доступ човнів Європейського союзу до британських вод.

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіштовхнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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