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21 Листопад 2018, Київ 22:57
Новини | Міжнародні

Прем’єр Британії веде переговори в Брюсселі щодо Brexit

Зустріч відбувається за кілька днів до саміту ЄС 25 листопада, на якому мають узгодити остаточну угоду про вихід Британії з Євросоюзу

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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей ввечері 21 листопада обговорює Brexit із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі.

Зустріч відбувається за кілька днів до саміту ЄС 25 листопада, на якому мають узгодити остаточну угоду про вихід Британії з Євросоюзу, і трохи більше ніж за чотири місяці до запланованого терміну виходу Британії.

Сторони мають узгодити кілька питань, зокрема, те, яким буде доступ Великої Британії до ринку ЄС і доступ до британських вод для човнів ЄС.

14 листопада після 5-годинних консультацій у Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що її кабінет схвалив проект угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Через деталі угоди щодо Brexit Мей зіткнулася з критикою у своїй Консервативній партії. Опозиційна Лейбористська партія заявила, що буде протистояти будь-якій угоді, яка не зберігає «ті самі» економічні вигоди з ЄС, які Велика Британія має на даний час.

«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)
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«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)

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Голова Європейської ради Дональд Туск припустив, що угоду Лондон і Брюссель можуть ухвалити 25 листопада.

Запланований термін виходу з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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