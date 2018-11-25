Брекзит: угода з ЄС підписана і слово за британським парламентом

Лідери ЄС на спеціальному саміті у неділю поставили свої підписи під історичною угодою щодо Брекзиту, укладеною з урядом Великої Британії. Це результат 18-місячного переговорного процесу, який відкриває шлях остаточному «розлученню» між ЄС та британцями, які висловили таке бажання два роки тому на референдумі. Водночас, представники європейських столиць попередили, що з цього моменту про будь-який черговий перегляд цієї угоди не може бути й мови, навіть якщо британський парламент відмовиться її підтримувати. Зі свого боку, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей переконує своїх громадян: нинішня угода захищає їхні національні інтереси якнайкраще.

Угода, яка стала результатом 18 місяців складних, а подекуди й жорстких переговорів, є на думку представників ЄС «найкращою з можливих», тому, у разі намагань у Лондоні знову вносити до неї якісь корективи, 27 країн співдружності «не змінюватимуть своєї фундаментальної позиції», – заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Я цілком переконаний: це єдина можлива угода. Відкинувши її, кращої угоди досягти не вдасться

«Ми не маємо читати лекції британському парламенту. Це не можна вважати славетним моментом для ЄС та його інтеграції, тому я засмучений. Тепер все залежить від ратифікації у британському парламенті, але я цілком переконаний: це єдина можлива угода. Відкинувши її, кращої угоди досягти не вдасться», – заявив він після саміту, додаючи, що «розлучення» – це трагічний момент, але вважаю, що Британія не буде для ЄС звичайною третьою країною, бо ми залишатимемося «закоханими» одне в одне.

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей, звертаючись до британців пояснила, що, власне, означає ця угода і як вона захищає національні інтереси Великої Британії.

Гроші наших платників податків витрачатимуться на наші пріоритети

«Перше – це контроль на наших кордонах. Друге – це контроль над нашими грошима й кінець наших членських внесків у бюджет ЄС. Гроші наших платників податків витрачатимуться на наші пріоритети. Третє – контроль над нашими законами та завершення юрисдикції Європейського суду в Британії. Ця угода принесе кращі домовленості в політиці щодо сільського господарства. Вона не лише принесе більші квоти риболовам Британії, але й раз і назавжди звільнить нас від обов’язків у рамках Європейської політики у сфері рибальства», – переконує голова британського уряду, додаючи, що завдяки нинішній угоді права британців у ЄС, як і європейців, що живуть та працюють у Британії, будуть захищені та гарантовані.

Мей також запевнила: суворих кордонів між Північною Ірландією та Ірландією не буде, а конституційний статус Гібралтару не змінюватиметься.

Складна «переговорна епопея» Лондона і Брюсселя завершена?

Ще напередодні саміту в Брюсселі вагалися, чи буде досягнута домовленість з Британією, бо Іспанія вимагала письмових гарантій, що у всіх майбутніх угодах із Гібралтаром, який є спірною британською територією, вона матиме право «вето». Домовленості між Лондоном і Мадридом врешті-решт були знайдені.

Однак, цьому останньому епізодові довгої «переговорної епопеї» між ЄС і Британією передували й інші складнощі. Були жорсткі консультації, хто і скільки має платити за це «розлучення». Далі – скільки часу має бути виділено на перехідний період перед тим, як британці остаточно відокремляться від ЄС.

Довгі місяці непростих переговорів були також присвячені Ірландії, острівній країні, яка опинилася частково у складі ЄС, частково за його межами. Нарешті, протягом всього останнього тижня тривало протистояння навколо питання доступу європейських рибалок до британських вод. Це конфліктне питання також ставило під загрозу нинішнє підписання угоди щодо «брекзиту» та політичної декларації щодо майбутніх відносин Британія-ЄС. Врешті-решт було вирішено, що його будуть розглядати дещо пізніше.

Лідери держав-членів ЄС розділяють позиції Юнкера щодо того, що угоди не можна буде знову переглянути.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ця угода представляє собою «максимум», якого могли досягти представники від кожної зі сторін, та закликав британських депутатів її ратифікувати.

Ухваленню угод спеціального саміту ЄС, загрожувало протистояння з приводу майбутнього Гібралтару, яке було залагоджене в останню хвилину, на зустрічі лідерів 27 країн, в неділю вранці без Великобританії.

Ніхто нікого не збирався перемогти, ми всі шукали справедливу і врівноважену угоду

«Ніхто нікого не збирався перемогти, ми всі шукали справедливу і врівноважену угоду, і я думаю, що нарешті ми знайшли найкращий компроміс», – вважає голова Європейської ради Дональд Туск, вітаючи той факт, що 27 країн ЄС «пройшли тест на єдність і солідарність».

Я оптиміст, але побачимо, що скажуть британські парламентарі – австрійський канцлер

Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що Рада ЄС, в якій головує його держава, вітає держави-члени, що продемонстрували свою згуртованість.

Велика Британія повинна усвідомити: після сьогоднішнього рішення назад дороги немає

«Нинішня угода дозволить «Брекзиту» перейти на вищу швидкість, але ще залишається невідомим, чи її підтримає британський парламент. Водночас, Велика Британія повинна усвідомити: після сьогоднішнього рішення назад дороги немає. Нинішній етап стане основою майбутніх відносин між ЄС і Великобританією – політичних, економічних, культурних і соціальних. Я оптиміст, але ще побачимо, що з цього приводу скажуть британські парламентарі», – каже Курц.

Британський та Європейський парламенти ще повинні ратифікувати ухвалену нині угоду – документ із 585 сторінок, яким окреслені основні елементи «розлучення» між ЄС та Британією, а також 26-сторінкову політичну декларацію, яка визначає основи майбутніх двосторонніх відносин.

Очікується, що британські депутати подадуть на розгляд ці два документи протягом другого тижня грудня. Для цього британському прем’єр-міністрові Терезі Мей, яка зіткнулась зі спротивом з боку депутатів своєї власної партії, ще слід буде заручитися підтримкою парламентської більшості.