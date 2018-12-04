Радник суду ЄС: Британія має можливість відмовитися від Brexit

Велика Британія може зупинити Brexit в односторонньому порядку, йдеться в заяві радника Європейського суду в Люксембурзі, найвищого судового органу ЄС. За словами Мануеля Кампоса Санчеса-Бордони, 50-а стаття Лісабонського договору повинна дозволяти одній зі сторін відмовитися від вже розпочатого процесу виходу з ЄС.

Побажання радника суду ЄС не є обов’язковою до виконання, проте в більшості випадків суд бере їх до уваги при винесенні остаточних вердиктів. Санчес-Бордона є одним з 11 таких радників.

Заява стала реакцією на клопотання групи шотландських політиків. Вони попросили суд у Люксембурзі пояснити, чи є у Британії право відкликати своє рішення залишити Євросоюз без згоди інших 27 держав ЄС.

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Більшість шотландців проголосували за збереження Великої Британії в Європейському союзі в червні 2016 року, на відміну від загального голосування Сполученого Королівства, під час якого було ухвалене рішення вийти з ЄС.

На саміті Євросоюзу 25 листопада країни-учасниці схвалили проект угоди про Brexit.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року. Потім настане так званий «перехідний» період, який триватиме до кінця 2020 року.

Доля документа залишається неясною всередині самої Британії: у прем’єр-міністра Терези Мей поки що немає достатньої кількості голосів, щоб провести його через Палату громад.

Проект угоди передбачає, що Велика Британія вийде з ЄС, однак збереже з ним тісні зв’язки, причому у низці питань Британії і після виходу з Євросоюзу доведеться слідувати його нормам і рішенням.

Прихильники Brexit стверджують, що договір невигідний Британії, а багато його противників вимагають повторного референдуму про вихід країни з ЄС, стверджуючи, що виборці мають право висловитися про конкретні умови Brexit.

Тереза Мей, проте, виключає повторний референдум. Якщо угоди досягти не вдасться, то, за її словами, Британія може вийти з ЄС і без неї.