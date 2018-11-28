«Норвезький» та інші варіанти угоди про «брекзит» британського прем’єра

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Гаммонд запропонував розглянути ще один варіант угоди про вихід Британії з Європейського союзу. За словами британського міністра, у разі, якщо парламент відкине варіант угоди, яку виробила з ЄС прем’єр-міністр Тереза Мей, на розгляд парламентарів буде подано угоду, яка великою мірою нагадує угоду про стосунки Норвегії з ЄС. Тим часом у Британії оприлюднюють результати прогнозів Міністерства фінансів і Банку Англії, згідно з якими вихід Британії з Європейського союзу негативно позначиться на ВВП країни вже у недалекій перспективі.

Якщо британський парламент відкине угоду, яку так довго і наполегливо укладала прем’єр-міністр Тереза Мей з керівництвом Європейського союзу, на країну можуть чекати економічні і соціальні негаразди – попри наявність запасного плану «норвезького стилю».

Минулого тижня стало відомо, що група міністрів британського уряду працює над виробленням такого альтернативного плану побудови стосунків Лондона і Брюсселя. Згідно з цим планом, Британія залишатиметься членом Європейської економічної зони, вже не маючи членства у Європейському союзі. Це така схема, яка впродовж років успішно працює у випадку Норвегії, однієї з найзаможніших європейських країн, яка, втім, не є членом Європейського союзу.

Щодо існування якихось «третіх» альтернативних варіантів облаштування угоди про стосунки між Британією та Євросоюзом, міністр фінансів Філіп Гаммонд не висловив великого ентузіазму і дав зрозуміти, що «норвезький варіант» є найреалістичнішою і найпродуктивнішою з усіх можливостей у разі провалу нинішнього плану.

«Звісно, існують альтернативи не лише планові Терези Мей, а й «норвезькому варіантові» угоди, проте всі ці варіанти мають у собі суттєві недоліки. Річ у тім, що при виробленні плану нових стосунків Лондона і Брюсселя йдеться не лише про економіку. Британське керівництво цим планом також має «підлікувати» розкол у британському суспільстві з питання «брекзиту», – заявив Філіп Гаммонд.

Виступаючи у Лондоні, міністр фінансів також заявив, що якою б не була угода про «брекзит» із подачі прем’єра, це все одно найкращий варіант із усіх можливих: «Угода прем’єр-міністра мінімізує кошти і зменшує до абсолютного мінімуму наслідки виходу Британії з ЄС, водночас надаючи ті переваги, що Лондон буде у змозі укладати угоди з третіми країнами, мати контроль над виловом риби, а також над цілою низкою політичних питань».

Різні сценарії і наслідки майбутнього угоди про «брекзит» Терези Мей

У разі, як угода, що її уклала прем’єр Тереза Мей, таки буде відкинута британським парламентом, – а шанси цього можуть бути доволі високими, – керівництво Великої Британії в першу чергу має на меті вибудувати зі своїми найближчими сусідами тісні торговельні та економічні стосунки, а також відносини, що пов’язані з питаннями безпеки. Ідеться про ретельне вироблення нової політики щодо колишніх партнерів із ЄС у цьому напрямку крок за кроком.

Згідно з передбаченнями оглядачів, британський уряд може реально програти голосування в парламенті щодо схвалення угоди про вихід із ЄС у варіанті Терези Мей 11 грудня. Головними критиками угоди є опозиційні лейбористи і решта опозиційних партій. Не бракує опонентів угоди і у лавах самої Консервативної партії, що при владі.

Тим часом Міністерство фінансів Великої Британії у співпраці з Банком Англії публікує сьогодні економічний аналіз можливих варіантів «брекзиту». За цим прогнозом, Британія зазнає падіння показників зростання економіки і добробуту порівняно з тим, якби Лондон і надалі залишався у лавах Європейського союзу. Будь-яка угода про вихід Британії з Євросоюзу певним чином зменшить економіку країни. Хоча варіант, коли Британія таки залишиться у спільному ринку ЄС, навіть вийшовши з Європейського союзу, принесе Лондону економічні вигоди.

За умови, що угода Терези Мей таки дістане затвердження, – а зараз у парламенті активно ведеться робота з депутатами, аби привабити їх до цієї ідеї, – ВВП Великої Британії знизиться на 1–2% впродовж наступних 15 років.

Водночас британські урядовці прогнозують, що Британія навіть у випадку цієї угоди буде у значно кращому становищі, аніж якщо залишить Європейський союз без жодної угоди. У дослідженні зазначається, що якщо Британія залишить ЄС без угоди, ВВП країни буде на 7,6% нижчим порівняно з тим, якби Британія залишилась у ЄС. У грошовому вимірі йдеться про суму у 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

Тереза Мей в агітаційному турне країною

Британська прем’єр-міністр Тереза Мей тим часом веде активну кампанію популяризації своєї угоди про вихід Британії з ЄС у різних частинах країни. Вона вже відвідала Вельс і Північну Ірландію і нині перебуває у Шотландії. Мей намагається переконати місцевих політиків та населення у тому, що її угода про «брекзит» надає перспективи безпрецедентного економічного партнерства з Євросоюзом.

Водночас прем’єр наголошує, що коли Британія вийде зі, скажімо, Угоди про вилов риби в ЄС, це піде їй на користь. «Нарешті, ми знов станемо «незалежною острівною державою» і повернемо собі наше право здійснювати суверенний контроль у наших територіальних водах, маючи цілковите право вирішувати самим, кому дозволяти ловити рибу у наших водах», – заявила прем’єр.

А поки Тереза Мей здійснює своє турне країною із закликами підтримати її план «брекзиту», дехто у парламентських колах висловлює думку, що для прем’єра було б краще залишатися у Лондоні, намагаючись переконати депутатів Вестмінстера напередодні голосування 11 грудня.

Червоною ниткою крізь спроби британського прем’єра схилити на свій бік виборців і політиків проходить теза про те, що варіант угоди, вироблений Терезою Мей, є єдиним реалістичним шляхом захистити робочі місця та інвестиції у британську економіку у намаганні уникнути хаосу в разі, якби «брекзит» відбувся без якоїсь конкретної угоди.