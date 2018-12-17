Перспективи другого референдуму з питання Брекзит у Британії стають реальніші

У Великій Британії стало відомо, що група чільних політиків Консервативної партії при владі активно готується до організації і проведення другого референдуму з питання членства Сполученого Королівства у Європейському союзі. Все це відбувається за спиною нинішнього прем’єр-міністра Терези Мей, яка й надалі наполягає, що Брекзит є неминучим. Виглядає, що на верхівці британської політики спалахнуло ще одне горнило конфлікту, пов’язаного з рішенням референдуму 2016 року про вихід Сполученого Королівства з лав ЄС.

Міністри кабінету «торі», як називають Консервативну партію, а зокрема заступник прем’єр-міністра Дейвід Лідінґтон і глава адміністрації Давнінґ Стріт 10 Ґавін Барвел здійснюють нині активні зусилля, спрямовані на те, аби відбувся другий з черги референдум з питання Брекзит. Лідінґтон, якого вважають другою після прем’єра постаттю на верхівці британської політики, вже провів переговори із затятими опонентами консерваторів – опозиційною Лейбористською партією задля створення міжпартійної коаліції, яка підтримала б ідею проведення другого референдуму у Британії. Дейвід Лідінґтон відверто подав свою позицію у соціальних мережах.

«Я виклав свій погляд у Палаті Громад на другий референдум та інші доцільні альтернативи щодо угоди прем’єра з ЄС лише минулого тижня. Як і весь свій час в уряді я дослухаюсь до поглядів депутатів з обох боків дискусії щодо ЄС»

Стало відомо, що Лідінґтон очолив групу представників британського уряду, які вже активно обговорювали плани надати британським виборцям бюлетені референдуму з правом вибору між нинішньою угодою Терези Мей про вихід з ЄС і виходу з Євросоюзу взагалі без будь-якої угоди. Але на додаток, також з достовірних джерел надійшли повідомлення, що представники уряду очікують, що Палата Громад британського парламенту має додати ще третє питання до бюлетеню, а саме опцію, за якою Британія залишатиметься членом Європейського Союзу.

Офіційним поясненням цього може стати постулат, який цілком відповідає засадам британської демократії, а саме – «прем’єр-міністр може сказати виборцям, що вона намагалась діяти згідно з волевиявом референдуму 2016 року, проте парламент висловив свою думку, відмінну від позиції прем’єра».

Варто відзначити, що опріч Дейвіда Лідінґтона ідею організації і проведення другого референдуму підтримують такі ключові постаті уряду «торі» як міністр фінансів Філіп Гаммонд, міністр праці і пенсій Амбер Радд, міністр юстиції Дейвід Ґок та міністр бізнесу та промислової стратегії Ґреґ Кларк. Іншим високопосадовцем на верхівці британської політики, який схвально відгукується щодо можливості проведення другого референдуму у Сполученому Королівстві є Ґавін Барвелл, глава адміністрації офісу прем’єр-міністра на Давнінґ Стріт 10.

Барвелл буквально днями відверто визнав, що другий референдум з питання Брекзит, за нинішніх обставин і переважного несхвалення британськими законодавцями угоди, що її досягла з керівництвом ЄС Тереза Мей, є «єдиним шляхом уперед». Втім, тут ще треба брати до уваги всю заплутаність способів ведення політики на Давнінґ Стріт 10. Відтак, не дивина, що у той сам час Барвелл віджартувався у соціальних мережах, відповідаючи на масу запитань щодо його підтримки ідеї другого референдуму.

«Беручи до уваги незвично високий рівень зацікавлення цього ранку тим, чим я займаюсь, я радо підтверджую, що йду грати у футбол, а потім попрацюю ще з пару годинок (це, до речі, не включатиме планування другого референдуму). Потім вже наряджатиму різдвяну ялинку»

Прем’єр Тереза Мей шукає можливі варіанти, удаючи незламність курсу

Ба більше, у Британії також стало відомо, що сама прем’єр Тереза Мей у своїй нещодавній розмові з її попередником Дейвідом Камероном, так би мовити, «промацала» ґрунт щодо того, який вибір вона може мати у цій ситуації. У цій розмові Мей визнала, що коли депутати британського парламенту підтримають ідею проведення другого референдуму, їй не залишатиметься нічого іншого як підкоритись цьому рішенню.

Водночас вже за умов того, що розмови про можливість проведення другого референдуму стають дедалі гучнішими, прем’єр-міністр Великої Британії різко заявила, що другий референдум може спричинитися до невиправної шкоди доброму імені британської політики. Тереза Мей також попередила британських парламентарів, що проведення ще одного референдуму з питання Брекзит зламає довіру британського народу до свого керівництва.

Ці слова Терези Мей з’явилися по тому, як два колишні британські прем’єри – її однопартієць Джон Мейджор та лейборист Тоні Блер, у свою чергу, закликали до проведення другого референдуму у Британії. Зокрема, слова політичного опонента Мей з лав опозиційних лейбористів доволі прикро вразили британського прем’єра. Вона одразу ж визначила заяву Тоні Блера як «образу тієї посади, яку він колись обіймав, і тих людей, яким він служив».

Тоні Блер не забарився з відповіддю, зазначивши, що говорить лише з огляду на інтереси держави та демократії.

Абсолютно безвідповідальною є тактика Терези Мей проштовхнути її проект виходу Британії з ЄС без огляду на національні інтереси

«Абсолютно безвідповідальною є тактика Терези Мей проштовхнути її проект виходу Британії з ЄС без огляду на національні інтереси. Тому у цьому випадку доцільною є ідея проведення другого референдуму щодо Брекзит», – заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Відтак, виглядає на те, що наступні 100 днів, які залишаються до часу офіційного виходу Великої Британії з Європейського Союзу обіцяють бути надзвичайно активними у плані кроків, спрямованих на вихід з кризи, з цим пов’язаної. Так само цілком реальною вимальовується перспектива доволі неочікуваних ходів і поворотів цього процесу. Одним з найреальніших сценаріїв у цьому сенсі і постає нині перспектива проведення другого референдуму з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.