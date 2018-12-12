Прем’єр Британії витримала голосування з питання про довіру її уряду

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей витримала голосування з питання про довіру, яке організували її колеги по Консервативній партії. Її підтримали 200 депутатів, в той час як недовіру висловили 117.

Мей залишиться прем’єром Великої Британії. Для усунення її з посади противникам Мей було потрібно не менше ніж 158 голосів зі 315 (стільки депутатів представляє зараз Консервативну партію в Палаті громад британського парламенту).

До оголошення результатів голосування Мей повідомила однопартійцям, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, запланованих на 2022 рік. За її словами, більшість консерваторів не хочуть, щоб вона очолювала партію під час передвиборної кампанії.

Мей закликала не знімати її з посади прем’єра. Такий результат, на її думку, зіграв би на руку опозиції і завадив би процедурі виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Повторне подібне голосування можна буде провести не раніше, ніж за рік.

Мей зайняла посаду голови британського уряду у 2016 році після референдуму про вихід Сполученого королівства з Європейського союзу. Наразі прем’єра критикують через її план Brexit.