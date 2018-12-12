У парламенті Британії голосуватимуть щодо довіри уряду Мей

Комітет Консервативної партії парламенту Великобританії сьогодні проведе голосування щодо довіри уряду Терези Мей.

Голосування має відбутися між 18:00-20:00 за місцевим часом (20:00-22:00 за Києвом).

ВВС зазначає, що від парламентарів надійшло 48 листів, з вимогою провести голосування.

Мей зайняла посаду голови британського уряду у 2016 році після референдуму про вихід Сполученого королівства з Європейського союзу. Наразі прем’єра критикують через її план Brexit.

Якщо парламентарі висловлять довіру Мей, то подібне голосування можна буде провести не раніше, ніж за рік

Як повідомляє ВВС, навіть якщо голосування складеться на користь Мей, консерватори можуть поставити під сумнів її лідерство у партії.

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Голосування в британському парламенті з питання угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися до 21 січня, заявив 11 грудня в Палаті громад міністр у справах Brexit Робін Уокер.

Голосування було призначене на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.