Тереза Мей просить Меркель про зміни в угоді про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 11 грудня вирушила в експрес-турне країнами Європи, намагаючись домовитися про зміни в угоді про вихід країни з Євросоюзу. Без таких змін голосування в британському парламенті приречене на провал.

Першою зупинкою Мей став Берлін, де вона провела переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Очікується також зустріч Мей у Брюсселі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Лідери ЄС раніше дали зрозуміти, що не мають наміру змінювати узгоджений раніше текст документа про умови Brexit.

Голосування в британському парламенті з питання угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися до 21 січня, заявив 11 грудня в Палаті громад міністр у справах Brexit Робін Уокер.

Голосування було призначене на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.