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11 Грудень 2018, Київ 09:34
Новини | Міжнародні

Мей зустрінеться з лідерами ЄС і спробує врятувати угоду про Brexit

10 грудня Мей відклала голосування в британському парламенті про ратифікацію угоди щодо виходу з ЄС

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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зустрінеться 11 грудня з європейськими лідерами в намаганні врятувати угоду про Brexit.

Мей збирається провести переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Гаазі, а потім поїхати до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

10 грудня прем’єр відклала голосування в британському парламенті про ратифікацію угоди щодо виходу з Європейського союзу.

Депутати відреагували критикою на рішення Мей. До цього вона наполягала, що голосування відбудеться 11 грудня, як і було заплановано.

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що ЄС не буде проводити нові переговори щодо угоди. Водночас він зазначив, що європейські лідери 13 грудня обговорять, як допомогти Британії з ратифікацією угоди.

Наразі не призначена нова дата голосування в парламенті Британії, однак Мей назвала кінцевим терміном 21 січня 2019 року.

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