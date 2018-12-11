Мей зустрінеться з лідерами ЄС і спробує врятувати угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зустрінеться 11 грудня з європейськими лідерами в намаганні врятувати угоду про Brexit.

Мей збирається провести переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Гаазі, а потім поїхати до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

10 грудня прем’єр відклала голосування в британському парламенті про ратифікацію угоди щодо виходу з Європейського союзу.

Депутати відреагували критикою на рішення Мей. До цього вона наполягала, що голосування відбудеться 11 грудня, як і було заплановано.

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що ЄС не буде проводити нові переговори щодо угоди. Водночас він зазначив, що європейські лідери 13 грудня обговорять, як допомогти Британії з ратифікацією угоди.

Наразі не призначена нова дата голосування в парламенті Британії, однак Мей назвала кінцевим терміном 21 січня 2019 року.