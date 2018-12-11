Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Грудень 2018, Київ 12:47
Новини | Міжнародні

Юнкер запевнив, що повторних переговорів по Brexit не буде

У Брюсселі сьогодні обговорюватимуть Brexit

Дивитись коментарі

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, щоб обговорити Brexit.

«Я зустрінуся з Терезою Мей сьогодні ввечері в Брюсселі. Я, як і раніше, переконаний, що угода щодо Brexit, якої ми досягли, є найкращою та єдино можливою. Не може бути повторних переговорів, але додаткові роз'яснення можливі», – зазначив Юнкер.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Британія може скасувати Brexit: рішення суду надихнуло супротивників виходу з ЄС

10 грудня прем’єр Великобританії відклала голосування в парламенті про ратифікацію угоди щодо виходу з Європейського союзу.

Депутати відреагували критикою на рішення Мей. До цього вона наполягала, що голосування відбудеться 11 грудня, як і було заплановано.

Сьогодні Мей зустрічатиметься з лідерами ЄС, щоб обговорити подальші дії.

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що ЄС не буде проводити нові переговори щодо угоди. Водночас він зазначив, що європейські лідери 13 грудня обговорять, як допомогти Британії з ратифікацією угоди.

Наразі не призначена нова дата голосування в парламенті Британії, однак Мей назвала кінцевим терміном 21 січня 2019 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG