Юнкер запевнив, що повторних переговорів по Brexit не буде

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, щоб обговорити Brexit.

«Я зустрінуся з Терезою Мей сьогодні ввечері в Брюсселі. Я, як і раніше, переконаний, що угода щодо Brexit, якої ми досягли, є найкращою та єдино можливою. Не може бути повторних переговорів, але додаткові роз'яснення можливі», – зазначив Юнкер.

10 грудня прем’єр Великобританії відклала голосування в парламенті про ратифікацію угоди щодо виходу з Європейського союзу.

Депутати відреагували критикою на рішення Мей. До цього вона наполягала, що голосування відбудеться 11 грудня, як і було заплановано.

Сьогодні Мей зустрічатиметься з лідерами ЄС, щоб обговорити подальші дії.

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що ЄС не буде проводити нові переговори щодо угоди. Водночас він зазначив, що європейські лідери 13 грудня обговорять, як допомогти Британії з ратифікацією угоди.

Наразі не призначена нова дата голосування в парламенті Британії, однак Мей назвала кінцевим терміном 21 січня 2019 року.