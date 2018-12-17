Мей вважає, що другий референдум щодо Brexit завдасть непоправної шкоди політиці уряду

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявить сьогодні парламентарям, що новий референдум щодо Brexit завдасть «непоправної шкоди» політиці уряду. Про це йтиметься у промові Мей, яку розповсюдили заздалегідь, повідомляє ВВС.

Прем’єр вважає, що нове голосування поставить під сумнів спроможність її уряду «діяти демократично».

На думку Мей, нове голосування може також спричинити до роз’єднання країни.

Читайте також: Прем’єр Британії витримала голосування з питання про довіру її уряду

Голосування в британському парламенті з питання угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися до 21 січня, заявив 11 грудня в Палаті громад міністр у справах Brexit Робін Уокер.

Голосування було призначене на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.