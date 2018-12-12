Мей заявила про намір завершити Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається завершити процедуру Brexit, незважаючи на критику її плану.

«Реалізувати Brexit, за який проголосували люди, побудувати країну для кожного – я повністю присвятила себе цим завданням з тих пір, як стала прем’єр-міністром, і я готова завершити роботу», – звернулась вона до журналістів на Даунінг-стріт, 10.

За словами Мей, якій сьогодні доведеться пройти голосування про довіру, її відставка може ускладнити Brexit або й взагалі зупинити цей процес.

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Голосування в британському парламенті з питання угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися до 21 січня, заявив 11 грудня в Палаті громад міністр у справах Brexit Робін Уокер.

Голосування було призначене на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.