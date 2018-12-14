У ЄС відкинули можливість відновлення переговорів про Brexit

Євросоюз заявляє про неможливість відновлення переговорів стосовно виходу Великобританії з блоку. Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС в Брюсселі 14 грудня.

Брюссель закликає активізувати підготовку до Brexit у розрахунку на будь-який подальший сценарій.

ЄС висловив готовність налагоджувати максимально тісні відносини з Лондоном після виходу Сполученого королівства з блоку у березні 2019 року.

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Голосування в британському парламенті з питання угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися до 21 січня, заявив 11 грудня в Палаті громад міністр у справах Brexit Робін Уокер.

Голосування було призначене на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.