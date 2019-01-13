Тереза Мей: відмова від «Брекзиту» стане порушенням волі виборців

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала членів Палати громад британського парламенту підтримати угоду про вихід Британії з ЄС, заявивши, що відмова зробити це буде порушенням обіцянок, які давали виборцям.

Мей опублікувала своє звернення в газеті Sunday Express за два дні до запланованої дати голосування в парламенті. На цей момент більшість депутатів виступає проти угоди. Це не тільки супротивники «Брекзиту», але і деякі його прихильники з лав Консервативної партії – вони вважають, що уряд під час переговорів зробив занадто багато поступок ЄС.

У своєму зверненні Мей пише, що в разі відмови парламенту схвалити договір Британію може очікувати або вихід з ЄС без будь-якої угоди з непередбачуваними наслідками, або ж – якщо депутати заблокують цю можливість – Британія може залишитися в ЄС, всупереч результатам референдуму 2016 року. Прем’єр нагадує, що на останніх виборах за партії, які говорили про необхідність забезпечити «Брекзит», голосували понад 80 відсотків виборців.

Вона має на увазі консерваторів і опозиційних лейбористів, серед останніх, однак, зараз все більшої популярності набуває ідея повторного референдуму про вихід з ЄС із можливістю скасування рішення про «Брекзит».

Мей звинуватила своїх опонентів у політичних іграх і закликала від них відмовитися «заради блага країни».

Голосування в Палаті громад Великої Британії заплановане на 15 січня.