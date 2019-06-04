Зеленський зустрівся зі Столтенберґом у штаб-квартирі НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу та зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, повідомляє Адміністрація президента.

Як повідомила речниця президента Юлія Мендель, він зокрема обговорив зі Столтенберґом військові дії на Донбасі.

«Генеральний секретар засудив видачу російських паспортів жителям Донбасу. Генеральний секретар вимагає в Росії повернути захоплених українських моряків», – повідомила вона.

Раніше Зеленський, який перебуває в Брюсселі з офіційним візитом, зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

Раніше в Адміністрації президента повідомляли, що Володимир Зеленський 4-5 червня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де відвідає інституції ЄС і НАТО. Тоді повідомлялося, що Зеленський має намір поінформувати партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорити шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, а також обмінятися думками з лідерам ЄС і Альянсу щодо подальших ключових реформ в Україні.