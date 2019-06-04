Трамп у Лондоні: Велика Британія і США не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 4 червня вчергове нагадав про «ядерну загрозу» з боку Ірану під час свого офіційного візиту до Великої Британії.

Виступаючи перед журналістами разом із прем’єр-міністром королівства Терезою Мей, він заявив, що Вашингтон і Лондон «рішуче налаштовані зробити все», щоб не дозволити Ірану розробляти власну ядерну зброю.

«Серед загроз, які тиснуть на наші країни – розвиток і поширення власної зброї… можливо, це найбільша наша загроза», – сказав він після переговорів із Мей у її резиденції на Даунінг-стріт.

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«Сполучені Штати та Об’єднане Королівство сповнені рішучості зробити все, щоб Іран ніколи не зміг розробляти ядерну зброю, а також припинив підтримувати тероризм та брати в ньому участь. І я вважаю, що у нас вийде», – сказав Трамп.

Також, за словами глави Білого дому, вони з Мей дійшли згоди щодо того, що «союзники по НАТО повинні збільшити свої видатки на оборону».

«Ми очікуємо збільшення кількості країн, які виконуватимуть правило щодо виділення 2% ВВП (на оборону – ред.). Аби впоратися з сучасними викликами, всі члени Альянсу повинні виконувати свої зобов’язання. У них немає вибору», – сказав він.

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Трамп неодноразово критикував держави-члени НАТО в Європі за недостатнє, на його думку, фінансування їхніх збройних сил.

Відносини Сполучених Штатів та Ірану загострилися після того, як США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, звинувативши Іран в її порушенні, та відновили санкції. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія.