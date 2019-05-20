Трамп: якщо Іран захоче битися, це буде його «офіційний кінець»

Якщо Іран захоче «битися», це буде його «офіційний кінець», заявив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Якщо Іран захоче битися, це буде офіційний кінець Ірану. Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову», – написав Трамп.

19 травня у так звану «зелену зону» з посиленими заходами безпеки в центрі столиці Іраку Багдада влучила ракета, але її вибух не спричинив жертв чи потерпілих. Ракета з реактивної установки вибухнула менш ніж за кілометр від будівель посольства США, біля пам’ятника Невідомому солдатові.

Цей обстріл нині розслідують. За одним із припущень, ракету могли випустити зі східної частини Багдада, де базуються деякі загони підтримуваного Іраном проурядового ополчення.

За кілька днів до цього Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном, повідомляє посольство США в Багдаді.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій у 2015 році підписали Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.