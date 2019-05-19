У зону безпеки в центрі столиці Іраку влучила ракета

У так звану «зелену зону» з посиленими заходами безпеки в центрі столиці Іраку Багдада влучила ракета, але її вибух не спричинив жертв чи потерпілих.

Ракета з реактивної установки вибухнула менш ніж за кілометр від будівель посольства США, біля пам’ятника Невідомому солдатові.

Це був перший ракетний напад у «зеленій зоні», де працюють багато іракських урядових і міжнародних установ, від вересня минулого року.

Цей обстріл нині розслідують. За одним із припущень, ракету могли випустити зі східної частини Багдада, де базуються деякі загони підтримуваного Іраном проурядового ополчення.

За іншою версією, стріляли з відкритого простору в південній частини міста.

Раніше цього ж дня американський нафтовий велетень Exxon Mobil евакуював близько 60 своїх іноземних працівників із нафтового родовища в Іраці. Міністр нафти Іраку Тамер Гадбан назвав це рішення «неприйнятним і безвідповідальним» і таким, що «не має нічого спільного зі становищем із безпекою чи загрозами нафтовим родовищам на півдні Іраку».

Вашингтон направляє в регіон Перської затоки додаткові військові сили, заявляючи про можливі загрози з боку Ірану. 15 травня Державний департамент США наказав евакуювати всіх другорядних працівників американського посольства в Багдаді. А 16 травня Федеральна авіаційна адміністрація США попередила американську комерційну авіацію, що її літаки, які можуть пролітати над водами Перської затоки, ризикують бути неправильно ідентифікованими.

Перед тим, 12 травня, посольство США в Багдаді порадило американським громадянам не їздити до Іраку, посилаючись на «посилення напруженості» в країні. Але уточнення щодо того, які саме загрози маються на увазі, в посольстві не надали.

Коли минулого року США закривали своє консульство в Басрі на півдні Іраку, державний секретар США Майк Помпео звинуватив іранських бойовиків у «непрямому обстрілі» його будівлі.

Іран заперечує заяви США, що з боку Тегерана є якісь «неминучі загрози».