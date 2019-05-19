Компанія Exxon Mobil евакуює персонал із Іраку на тлі напруженості з Іраном

Американський нафтовий гігант, компанія Exxon Mobil, евакуює своїх іноземних співробітників з нафтового родовища в Іраку, заявив міністр нафти Іраку Тамер Гадбан 19 травня. Терміновий від'їзд близько 60 співробітників Exxon Mobil, переважно американців, відбувається на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Іраном і побоювань щодо потенційного збройного конфлікту.

Гадбан назвав рішення Exxon Mobil «неприйнятним і невиправданим», а також таким, що «не має нічого спільного з питанням безпеки або загрозами нафтовим родовищам у південному Іраку».

Вашингтон наказав нарощувати американську військову потужність на Близькому Сході і в Перській затоці, посилаючись на можливі загрози з боку Ірану. Раніше цього тижня Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин з Іраном. Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США 16 травня попередила американські комерційні авіалінії про ризики під час польотів над водами Перської затоки.

12 травня посольство США в Багдаді порадило американським громадянам не їздити до Іраку, посилаючись на «посилення напруженості» в країні. Але уточнення щодо того, які саме загрози маються на увазі, в посольстві не надали.

Минулого тижня державний секретар США Майк Помпео приїжджав до Багдада з неоголошеним візитом. Він зустрівся з іракськими чиновниками й обговорив із ними питання безпеки США на тлі того, що він назвав «ескалацією» іранської діяльності.

Візит відбувся після того, як Вашингтон оголосив про розгортання авіаносця й оперативної групи бомбардувальників на Близькому Сході – у відповідь на загрози з боку Ірану інтересам США або їхніх союзників у регіоні.