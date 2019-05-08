Держсекретар США неочікувано прибув до Багдада

Держсекретар США Майк Помпео прибув до Іраку з неоголошеним раніше візитом. Помпео прилетів до Багдада ввечері 7 травня, де зустрівся з керівництвом цієї країни, щоб обговорити занепокоєння США через «зростаючу» активність Ірану.

Останній, на думку держсекретаря США, готує «неминучі» атаки.

Тегеран відкинув цю заяву, назвавши її «психологічною війною».

Ще до зустрічі з керівництвом Іраку Майк Помпео заявляв, що США продовжать навчати і підтримувати іракські сили безпеки. Він також заявив про можливість обговорити великі угоди в сфері енергетики, завдяки яким Ірак може перестати залежати від іранської енергії, повідомляють інформаційні агенції.

7 травня голова Держдепартаменту несподівано скасував візит до Берліна. У посольстві США в Німеччині це пояснили «терміновими питаннями», які необхідно вирішити Помпео, і заявили, що держсекретар сподівається прибути в Берлін найближчим часом. Ніяких інших подробиць не повідомлялося.

За день до цього Помпео зустрівся в Фінляндії з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а на 8 травня запланований його візит до Лондона. Крім того, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що 14 травня держсекретар США відвідає Сочі.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон цього тижня заявив, що в район Перської затоки буде направлений авіаносець, а на Близький Схід перекинуті додаткові бомбардувальники.

Як повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Пентагон, американське військове відомство отримало дані про те, що «іранcькі війська і їхні маріонеткові формування ведуть підготовку до можливих атак проти американських військових у регіоні». Сам Помпео заявляв, що США, як і раніше, отримують дані про дії Тегерана, які свідчать про можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Напруженість між Тегераном і Вашингтоном зросла, відколи президент Дональд Трамп рік тому оголосив про вихід США з ядерної угоди між Іраном і світовими державами і наклав санкції на Тегеран.