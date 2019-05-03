МЗС Росії: зустріч Лаврова і Помпео узгоджена

У Міністерстві закордонних справ Росії підтверджують зустріч російського міністра Сергія Лаврова і державного секретаря США Майка Помпео, яка має відбутися наступного тижня у Фінляндії.

Російські новинні агенції 3 травня цитують заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який заявив, що зустріч погоджена. Плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео.

«Зустріч відбудеться. Зрозуміло, що Венесуела стане головною темою зустрічі Лавров-Помпео в Рованіємі», – цитує Рябкова російський «Інтерфакс».

Він додав, що йтиметься, «крім того, мабуть, про Сирію, можливо, про Україну».

6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якому очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

Напередодні про те, що державний секретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовилися про зустріч наступного тижня для обговорення ситуації у Венесуелі, повідомили західні ЗМІ з посиланням на неназваних американських чиновників.

Цієї домовленості вдалося досягнути після того, як Вашингтон та Москва обмінялися різкими заявами з приводу заворушень у південноамериканській країні.

Раніше Сергій Лавров відкинув заяви Білого дому про те, що Кремль нібито переконав президента Венесуели Ніколаса Мадуро не тікати до Куби і залишитися в країні.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп закликає якнайшвидше припинити «брутальне гноблення» венесуельців режимом Мадуро.

У Венесуелі 1 травня спалахнули нові сутички між опозиційними демонстрантами і військовими, що лишаються на боці офіційного президента Ніколаса Мадуро.