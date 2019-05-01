Держсекретар США каже, що Росія відмовила Мадуро від наміру втекти на Кубу

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий покинути свою країну і втекти на Кубу, але Росія переконала його залишитися.

«У нього був підготовлений літак, він був готовий виїхати вранці, як ми розуміємо, та росіяни сказали йому, що він має залишитися», – сказав Помпео в інтерв’ю телекломпанії CNN 30 квітня.

Держсекретар США не повідомив, хто з російського керівництва говорив з Мадуро, лише вказав, що літак мав вилетіти до Гавани.

Помпео додав, що в останні тижні «високопоставлені лідери» в уряді Венесуели повідомили Вашингтону, що вони відступлять в разі повстання. Помпео також не відповів прямо, коли журналісти запитали його, чи будуть Сполучені Штати гарантувати безпеку Мадуро, якщо той втече на Кубу.

Помпео підтвердив повну підтримку Вашингтоном лідера опозиції Хуана Гуайдо, який напередодні закликав своїх прихильників вийти на вулиці 1 травня, щоб повалити режим Мадуро. Протистояння між двома сторонами загострилося і понад 50 людей були поранені в Каракасі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вже заявив, що протести, ініційовані опозицією, є спробою державного перевороту. Заяву держсекретаря США Майка Помпео про те, що він планував покинути Венесуелу, Мадуро назвав несерйозною.

У МЗС Росії також спростували повідомлення Майка Помпео, що Ніколас Мадуро збирався покинути Венесуелу, але Росія вмовила його не робити цього.

Про свою підтримку венесуельської опозиції і визнання Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели заявила влада США, Бразилії, Колумбії, Перу, Аргентини, Чилі і більшості європейських країн. Росія, Іран, Китай і Куба входять в число країн, що підтримують Мадуро.

Росія, що має значні економічні зв’язки з урядом Мадуро, в березні направила до Венесуели літаки з майже сотнею військовослужбовців, серед яких, за даними США, є спецпризначенці та фахівці з кібербезпеки.