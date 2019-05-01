У Венесуелі, у вівторок 30 квітня, військові Національної гвардії броньованими машинами розганяли протестувальників і обливали їх з водометів неподалік військової бази Ла Карлота у Каракасі. Це сталося після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до військового повстання, щоб усунути президента Ніколаса Мадуро. Протестувальники жбурляли камінням і били по автівках палицями. У ході сутичок між силовиками та прихильникам Гуайдо поранення зазнали щонайменше 80 людей. (Відео Reuters)