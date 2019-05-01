У Венесуелі лише сотні людей вийшли на протест, армія не відгукнулася на заклик повстати

У Венесуелі сотні людей вийшли на акцію протесту проти режиму офіційного президента Ніколаса Мадуро в одному з районів столиці Каракаса на заклик опозиційного лідера Хуана Гуайдо перетворити 1 травня на початок «фінального етапу» усунення офіційної влади.

За повідомленнями, частина учасників протесту висловлювала розчарування тим, що військові не відгукнулися на заклик Гуайдо перейти на бік опозиції і повстати проти влади. Інші були розчаровані надто низькою явкою самих демонстрантів.

Із такими закликами Гуайдо, голова парламенту країни, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента і якого визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки, виступив 30 квітня. Мадуро, зі свого боку, заявив, що Гуайдо намагався влаштувати збройний переворот, але його спроба провалилася.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади і склав присягу як тимчасовий президент. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.