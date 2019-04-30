Сутички у Венесуелі: щонайменше 50 поранених

Як мінімум 50 людей отримали поранення в ході сутичок між силовиками та прихильникам опозиціонера Хуана Гуайдо у Венесуелі, за даними місцевого медичного центру.

Насильство спалахнуло у Венесуелі після того, як Гуайдо, який понад три місяці тому оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни, закликав військових підтримати протести та допомогти усунути від влади Ніколаса Мадуро.

Тисячі венесуельців вийшли на вулиці в столиці Каракасі вранці 30 квітня, аби підтримати, за словами Гуайдо, «фінальну фазу» повалення режиму у Венесуелі.

Водночас уряд Мадуро називає протести «спробою перевороту» і запевняє, що зберіг підтримку армії.

Міністр оборони Владімір Падріно заявив у ефірі місцевого мовника, що військові продовжать «підтримувати легітимну владу».

Своєю чергою Гуайдо заявив журналістам, що кількість прихильників опозиції буде збільшуватися.

«Людей ставатиме більше, (військових – ред.) підрозділів, що стануть на бік конституції, ставатиме більше. Ми запрошуємо світ побачити те, що тут станеться – як завжди, у відповідності до вимог конституційності, демократії та ненасильства, як це й було досі. Ми завжди вимагали кінця узурпації», – сказав політик.

У своєму Twitter він закликав «всю Венесуелу виходити на вулиці».

У Вашингтоні радник президента з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що троє старших помічників Мадуро висловили готовність допомогти Гуайдо мирно прийти до влади.

«Для трьох людей в режимі Мадуро, які вели перемови з опозицією протягом останніх трьох місяців, досі дуже важливо виконати свій намір досягнути мирної передачі влади від Мадуро. Всі погодилися з тим, що Мадуро мусить піти. Їм потрібна можливість діяти сьогодні вдень та ввечері, аби залучити інших військових (на бік Гуайдо – ред.)», – заявив Болтон, посилаючись на Падріно, головного суддю Верховного суду Майкеля Морено та командира президентської гвардії Івана Рафаеля Ернендеса Далу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «уважно стежить» за ситуацією у Венесуелі.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади і склав присягу як тимчасовий президент. Важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро, якого підтримують Куба, Росія, Китай і Туреччина. США, більшість країн Латинської Америки і ЄС підтримують Гуайдо.