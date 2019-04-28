Ніколас Мадуро завив про вихід Венесуели з Організації американських держав (ОАД). Про це фактичний керівник країни написав в офіційному акаунті в твітері. Мадуро назвав ОАД «міністерством колоній США».

Організація американських держав була створена в середині минулого століття. До неї входять понад 30 країн Північної і Південної Америки. Головні принципи організації: демократія, права людини, безпека і розвиток.

Мадуро розпочав процедуру виходу з ОАД ще два роки тому. Він звинувачував організацію в залежності від Вашингтона. Венесуельські дипломати в Організації американських держав вже повернулися на батьківщину.

9 квітня ОАД визнала керівником Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. У зв'язку з цим організація погодилася вважати законним представником Каракаса дипломата Густаво Тарра, якого призначив на цей пост Гуайдо.

Після заяви Мадуро про вихід з ОАД лідер опозиції закликав до нової акції протесту проти чинного режиму. Вона призначена на 1 травня.

23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, заявивши, що президент Мадуро нелегітимний. Гуайдо визнали багато країн світу, в тому числі США, країни Євросоюзу, Ізраїль і більшість країн Латинської Америки, включаючи Бразилію. Однак контроль над державними органами, судами й армією зберігає президент Мадуро. Його підтримують Росія, Китай і Куба.

У березні 2019 року Вашингтон запровадив санкції проти Банку економічного і соціального розвитку Венесуели і його підрозділів. У квітні нові обмеження торкнулися Центробанку країни, якому обмежили доступ до доларів США, а також двох нафтових компаній. Згодом США не раз посилювали санкції, запроваджуючи їх проти осіб з оточення Мадуро.