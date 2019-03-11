Криза у Венесуелі: США ввели санкції проти російського банку

До санкційного списку США, пов’язаного з кризою у Венесуелі, потрапив російський банк «Еврофинанс Моснарбанк». Санкцій було введено минулого тижня.

Американська влада вважає, що «Еврофинанс Моснарбанк» обслуговує операції венесуельської нафтогазової корпорації PDVSA, яка була внесена до списку санкцій США в січні, зазначає 11 березня російська служба Радіо Свобода.

Майже половиною акцій російського банку володіє національний банк Венесуели. Інші акціонери – структури ВТБ та «Газпромбанка».

У Венесуелі триває конституційна криза, викликана неприйняттям опозицією влади президента Ніколаса Мадуро.

Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в один мільйон відсотків.

У січні лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента і зажадав проведення незалежних виборів. Гуайдо підтримали США, багато країн Латинської Америки і більшість країн Євросоюзу.

Чинного президента Ніколаса Мадуро вважають легітимним Росія, Китай, Куба і Мексика. Москва звинувачує Вашингтон в намірі силою змінити владу у Венесуелі.