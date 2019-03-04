Венесуела: лідер опозиції Гуайдо повернуся до країни – попри ризик арешту

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо повернувся до південноамериканської країни в оточенні натовпу журналістів і прихильників.

«Ми тут, у Венесуелі, і будемо продовжувати рухатися вперед», – заявив Гуайдо в аеропорту Каракаса 4 березня, коли він повернувся з турне іншими країнами Латинської Америки.

Гуайдо, який очолює контрольований опозицією парламент країни, Національну асамблею, в січні оголосив себе тимчасовим президентом. Він здобув підтримку ряду держав, включно зі Сполученими Штатами, багатьма європейськими країнами та країнами регіону.

Одразу після прибуття до Каракаса лідер опозиції закликав своїх прихильників відновити протести проти Ніколаса Мадуро і попередив венесуельські органи влади, що спроба заарештувати його після повернення з Еквадору «буде однією з останніх помилок» режиму.

Віце-президент США Майк Пенс 4 березня попередив про «швидку реакцію» на будь-які погрози або насильство щодо Гуайдо.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.