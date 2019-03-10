Венесуела: Гуайдо просить парламент оголосити режим надзвичайного стану через «блекаут»

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що має намір попросити очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, запровадити режим надзвичайного стану, повідомляють світові інформагенції.

Таке рішення він ухвалив через відсутність електроенергії на більшій частині території країни.

«Ми не можемо залишити наших людей без підтримки», – сказав він. Опозиціонер, який у січні оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, пояснив, що запровадження надзвичайного стану дозволить «попросити про міжнародну допомогу, щоб упоратися з цією ситуацією».

Раніше цього тижня Коаліція організацій за право на здоров'я і життя Codevida health rights group повідомила, що 15 венесуельців із тяжкими хворобами нирок померли через неможливість проведення їм процедури гемодіалізу під час масштабного відключення електроенергії в країні.

7 березня вийшла з ладу головна гідроелектростанція Венесуели. Частково електрика з’являлася у столиці країни Каракасі 8 березня, але більшість країни залишається у темряві.

8 березня президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у відключенні і подальшому хаосі «саботаж» його політичних опонентів та Сполучених Штатів, які закликали його відійти від посади.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави близько 50 країн, серед яких більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.