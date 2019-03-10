«Блекаут» у Венесуелі: правозахисники повідомляють про смерті пацієнтів через неможливість проведення гемодіалізу

Коаліція організацій за право на здоров'я і життя Codevida health rights group повідомляє, що 15 венесуельців із важкими хворобами нирок померли через немоожливість проведення їм процедури гемодіалізу під час масштабного відключення електроенергії в країні

Про це заявив керівник спільноти Франциско Валенсія 9 березня, заявивши, що наразі гемодіалізу у Венесуелі потребують більше 10 тисяч пацієнтів.

«У Венесуелі існує 129 пунктів для діалізу, які обслуговують 10 200 осіб, відсутність послуг з водопостачання, електроенергії та лікування – засуджує їх до смерті», – написав він у Twitter.

Напередодні також були повідомлення від венесуельських політиків також про смерті в інших лікарнях через відсутність електрики.

7 березня вийшла з ладу головна гідроелектростанція Венесуели. Частково електрика з’являлася у столиці країни Каракасі 8 березня, але більшість країни залишається у темряві.

8 березня президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у відключенні і подальшому хаосі «саботаж» його політичних опонентів та Сполучених Штатів, які закликали його відійти від посади.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави близько 50 країн, серед яких більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.