Американського телеведучого затримали під час інтерв’ю з Мадуро

Найвідоміший іспаномовний журналіста США Хорхе Рамоса затримали в понеділок у Каракасі в президентському дворику Мірафлорес під час інтерв’ю з Николасом Мадуро. Приблизно за три години Рамоса та його телевізійну групу звільнили. Про це повідомляють американські СМІ з посиланням на телеканал Univision і венесуельський Національний союз працівників преси.

Рамос прибув до Каракаса для проведення інтерв’ю з Ніколасом Мадуро на запрошення венесуельської влади. Але, як повідомив журналіст, «приблизно через 17 хвилин після початку інтерв’ю Мадуро не сподобалися його питання про відсутність демократії в Венесуелі, про тортури політичних в’язнів, про гуманітарну кризу, і він пішов після того, як я показав йому зображення молодих людей , які риються в урні для сміття, шукаючи їжу». Як заявили представники Univision, після цього Рамоса та його знімальну групу затримали, а їх апаратуру та відзнятий матеріал конфіскували.

Міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес відкинув звинувачення в затриманні знімальної групи Univison і заявив, що журналіст образив Ніколаса Мадуро, назвавши його «вбивцею» і «диктатором», що і стало приводом для припинення інтерв’ю.

Хорхе Рамос став відомим серед іспаномовної аудиторії в США як один з найпомітніших захисників прав нелегальних мігрантів. Під час однієї з прес-конференцій у 2015 році він посперечався з кандидатом в президенти Дональдом Трампом. Як аналітик на кабельних телеканалах він різко критикує політику адміністрації Трампа в питанны імміграції.