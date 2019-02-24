Україна засуджує насильство на кордонах Венесуели з боку «узурпатора влади Мадуро» – Клімкін

Україна засуджує насильство на кордонах Венесуели з сусідніми країнами з боку силовиків, що досі підкоряються офіційному президентові країни Ніколасові Мадуро, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство на кордонах Венесуели, що призвело до загибелі і поранень людей. Вимагаємо від режиму узурпатора влади Мадуро припинити такі негідні дії і негайно забезпечити передачу гуманітарної допомоги», – написав міністр у твітері іспанською мовою.

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав підконтрольним йому наразі силовикам силою заблокувати спроби передати з сусідніх країн, у першу чергу з Бразилії, гуманітарну допомогу для венесуельського народу, значна частина якого через дії соціалістичного уряду країни дійшла до стану зубожіння. Дії урядових силовиків і проурядових бойовиків на кордонах Венесуели протягом кількох останніх днів призвели на цей час до загибелі принаймні чотирьох людей і поранень понад 300. Ці дії викликали різке засудження у значній частині світу.

Опозиційний лідер, голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, який на чолі опозиції не визнає законності другого президентського терміну Ніколаса Мадуро і оголосив себе тимчасовим президентом країни, закликає міжнародну спільноту розглянути для припинення венесуельської кризи «всі можливості».

Більшість країн Латинської Америки, США, частина країн Європейського союзу і ще деякі держави вже офіційно визнали Гуайдо за легітимного тимчасового керівника Венесуели, ще багато країн висловлюють йому підтримку у протистоянні з режимом Мадуро. США, зокрема, наклали санкції на владу Мадуро і на підконтрольні їй галузі економіки, в першу чергу нафтову. Натомість Росія і Китай, що мають значні інвестиції у венесуельську енергетику, підтримують владу офіційного президента і засуджують санкції США.

Віце-президент США Майкл Пенс має зустрітися з Хуаном Гуайдо у столиці сусідньої Колумбії Боготі і після цього, як повідомили у Вашингтоні, оголосить про неуточнені на цей час «конкретні кроки і чіткі дії» з цією метою. Припускають, що з боку США може йтися про накладення нових санкцій проти режиму Мадуро, але на цей час не про пряму військову допомогу венесуельській опозиції – таке рішення міг би ухвалити тільки президент США Дональд Трамп. Попередніми тижнями він заявляв, що у принципі не виключає такої можливості.