Гуайдо підписав перший президентський указ

Глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, визнаний США і багатьма європейськими та латиноамериканськими країнами виконуючим обов’язки президента підписав перший президентський указ щодо постачання гуманітарної допомоги в країну.

«Як головнокомандувача збройними силами я підтверджую рішення, щоб гуманітарна допомога потрапила на територію Венесуели, і наказую різним елементам, щоб вони діяли відповідно до цієї інструкції», – мовиться в указі, який Гуайдо опублікував у Twitter.

Напередодні лідер венесуельської опозиції заявив про намір відправитися з Каракаса на кордон з Колумбією, щоб домогтися допуску в країну гуманітарної допомоги.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що вантажі зі США стануть прикриттям для американського військового вторгнення. Армію привели в бойову готовність.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.